Corona-Pandemie : Lockerungen für Geimpfte und Genesene schon am Wochenende?

Berlin/Mainz/Zweibrücken In wenigen Tagen sollen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für einige Menschen fallen. Seit der letzten erforderlichen Impfung müssen 14 Tage vergangen sein. In Rheinland-Pfalz sinken die Zahlen.

„Es wird so sein, dass Geimpfte und Genesene keine Einschränkungen mehr haben werden bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen“, kündigte Lambrecht an. Sie würden zudem Getesteten gleichgestellt und bräuchten dann etwa für einen Friseur- oder Zoobesuch keinen Corona-Test mehr. Wenn Bundestag und Bundesrat am Donnerstag und Freitag wie geplant zustimmten, könnten die Lockerungen schon am Samstag gelten.

Positive Nachrichten gab es auch in Rheinland-Pfalz: So sank die Inzidenz der Corona-Infektionen am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Wochen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 113,7. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der jüngsten Welle wurde in Rheinland-Pfalz am 25. April mit 143,1 registriert. Die Inzidenz in Zweibrücken lag am Dienstag bei 114,1