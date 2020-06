In Rheinland-Pfalz gibt es drei Sommeliers : „Brot ist vielmehr als ein Grundnahrungsmittel“

Bingen/Weinheim Sommeliers sind vor allem beim Wein bekannt. Es gibt sie aber auch für Brot: Mit Kruste und Krume kennen sie sich bestens aus und bieten Proben an.

Mit seiner Expertise zählt der Bäckermeister aus der Nähe von Bad Kreuznach zu einem überschaubaren Kreis. Bislang gebe es in Deutschland nur 88 Brotsommeliers, sagt der Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk, Bernd Kütscher, in Weinheim an der Bergstraße. Er hat die 480 Stunden umfassende Weiterbildung erfunden, die seit 2015 angeboten wird. In Rheinland-Pfalz gibt es bisher drei „geprüfte Brotsommeliers“.