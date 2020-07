Unglück in der Vulkaneifel : Bei Flugzeugabsturz verunglückter Pilot war Zweibrücker

Rettungskräfte gehen nahe des Flugplatzes Mehren im Landkreis Vulkaneifel am Wrack eines einmotorigen Ultraleichtflugzeug vorbei. Das Flugzeug schoss am Sonntag beim Landeanflug aus noch ungeklärter Ursache über die Bahn hinaus und fing Feuer. Der 59 Jahre alte Pilot aus Zweibrücken erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Foto: dpa/-