Mainzer Forscher planen Massenproduktion : Impfstoff gegen Corona-Virus: Biontech offenbar vor Durchbruch

Eine Beschäftigte von Biontech arbeitet im Labor des Unternehmens. Biontech mit Sitz in Mainz steht im weltweiten Wettlauf nach einem Impfstoff gegen Corona offenbar vor einem Durchbruch. Foto: dpa/Biontech

Mainz Gerade erst hat der Bund verkündet, das Mainzer Unternehmen mit 375 Millionen Euro zu fördern, da verkündet Biontech, eventuell schon Ende Oktober die Zulassung für den Impfstoff zu beantragen.

Biontech treibt die Vorbereitungen für die Massenproduktion eines möglichen Corona-Impfstoffs nach einer Marktzulassung weiter voran. Zu diesem Zweck will das Mainzer Unternehmen von dem Schweizer Pharmakonzern Novartis dessen Werk in Marburg übernehmen. Das Geschäft soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bei einem Erfolg der derzeit laufenden weltweiten Studie des Impfstoffkandidaten werde voraussichtlich Ende Oktober die Zulassung beantragt werden, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin.