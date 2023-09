Historisches Flugplatzrennen Zweibrücken Ein Wochenende mit Benzin im Blut

(cos) Mehr als 2000 Besucher kamen an den beiden Veranstaltungstagen zum Historischen Flugplatzrennen auf den Flugplatz Zweibrücken gepilgert. 155 Fahrer auf zwei, drei und vier Rädern gaben dabei ihre motorsportliche Visitenkarte ab, konnten auf persönliche Sekundenjagd gehen und bei den ausgeschriebenen Gleichmäßigkeitsprüfungen Punkte einfahren. Die Begeisterung war ungeteilt riesig. Bei Zuschauern, den Steuerkünstlern am Volant wie dem Querlenker und schließlich bei Veranstalter Wolfgang Heinz aus Losheim am See von Event Marketing. Kommendes Jahr, vom 30. August bis 1. September wird es für die Veranstaltung die fünfte Auflage geben.