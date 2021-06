Los geht es am 2. Juli : Bei „Stadtfest light“ für jeden etwas dabei

Die deutsche Sängerin Mia Julia, hier im legendären Bierkönig auf Mallorca, tritt bald auf dem Zweibrücker Herzogplatz auf. Foto: dpa/Clara Margais

Zweibrücken Am 2. Juli startet auf dem Herzogplatz die Konzertreihe „Zweibrücken On Air“. Sie findet an vier Wochenenden statt.

Vorfreude soll die schönste aller Freuden sein, sagt man. In diesen knapp 45 Minuten am Dienstagmittag auf dem Herzogplatz ist dagegen nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Alle Anwesenden lächeln – und spätestens da gehen auch bei einem selbst die Mundwinkel ein wenig nach oben. Natürlich. Nur noch 16 Tage nämlich. Dann, am 2. Juli, geht „Zweibrücken On Air“. Und das vier Wochenenden am Stück. Jeweils von Freitag bis Sonntag.

Doch damit ist nicht gemeint, dass die Stadt um Pressesprecher Jens John an diesen Tagen ein eigenes Radioformat hochladen wird. „Wir starten dann eine Konzertreihe hier auf dem Herzogsplatz“, klärt Zweibrückens Oberbürgermeister Harold Wosnitza auf. Eine Konzertreihe, „die ganz stark auf lokale Bühnenbetriebe zugeschnitten ist“. Für das Geschehen auf der Bühne ist jede Woche ein anderer Veranstalter verantwortlich. Und auch Zweibrücker Vereine helfen mit – etwa bei den Ständen.

Die Beigeordnete Christina Rauch, die ebenfalls vor Ort ist, spricht von einem „Stadtfest light“, von einer „Ersatzveranstaltung, bei der es ein sehr umfassendes Programm gibt“. Jedes Wochenende habe einen „unterschiedlichen Schwerpunkt“, sagt sie.

So stehen am ersten Wochenende, genauer: am 3. Juli, die Kinder im Mittelpunkt. „Den ganzen Tag werden wir unter dem Aspekt Drachen veranstalten“, sagt Rauch. Zum Beispiel eine „Kids Gallerie“. „Hier haben wir bereits einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem Kinder bis zum 22. Juni Bilder und Kunstwerke zum Thema Drachen einreichen können.“ Die fünf Gewinner werden am Ende ausgelost. Die Kinder-Events, darunter eine Lesung, sind alle kostenlos. An die Erwachsenen dachten die Veranstalter aber auch schon: Mit „Fused – Die Rockfeinschmecker“ und „Pruple Haze“ treten gleich zwei Bands auf.

Am zweiten Wochenende geht es dann um die Jugendlichen ab 18 Jahren – und freilich um alle junggebliebenen Senioren. DJ Antar und MC Puppet spielen die, zumindest laut Programmplan, „beste House- und Hip-Hop-Musik”. Am Sonntag tritt außerdem Comedien Ingo Oschmann auf.

Das vielseitigste Wochenende steht wohl zwischen dem 16. und 18. Juli auf dem Plan. Dann sorgt nicht nur Ballermann-Sängerin Mia Julia für Stimmung. Auch eine Modenschau des Zweibrücker Stadtmarketing ist geplant. Anders als sonst „wird diese nun nicht mehr auf dem Hallplatz, sondern auf der Bühne ausgetragen“, sagt Petra Stricker vom Stadtmarketing Zweibrücken: „Die Modenschau wird alles bieten, was auch die Händler in der Stadt zu bieten haben“, verspricht sie.

Am letzten Wochenende der Konzertreihe stehen noch einmal drei Bands auf der Bühne. An jedem Tag je eine – etwa die Partyband „Krachleder“ am Freitagabend.

Insgesamt können sich nach Auskunft von Thilo Huble, Leiter des Kultur- und Verkehrsamtes, maximal 500 Menschen pro Wochenende ein Ticket kaufen. Im Angebot stehen 30 Sechser- und 32 Zehner-Tische. „Wichtig ist hier, dass nur Gruppen-, keine Einzelbuchungen möglich sind“, betont Huble: „Das könnte nämlich zu Akzeptanzproblemen führen“ – da vermutlich nicht jeder Gast sich mit einem Fremden einen Tisch teilen wolle. Diejenige Person, die den Tisch bucht, muss vor Ort auch das Kontaktformular zur eventuellen Nachverfolgung ausfüllen.

Doch das wird die Freude wohl eher nicht schmälern. „Der Kulturhunger der Menschen ist zu spüren“, weiß Huble. Er lächelt – wie alle hier.

Petra Stricker vom Zweibrücker Stadtmarketing Beigeordnete Christine Rauch und Oberbürgermeister Harold Wosnitza (von links). Foto: Moritz Scheidel

Ingo Oschmann ist auch am Start: Foto: Lifestyle Entertainment