Rheinland-Pfalz : Grüne fordern: Doppelt so viel Strom aus Windkraft produzieren

Mainz Die Öko-Partei will leistungsstärkere und neue Anlagen in Rheinland-Pfalz massiv fördern. Gegner verweisen indes auf die Zerstörung der Landschaft und die steigende Lärmbelastung.

Die Grünen ziehen mit der Forderung in den Landtagswahlkampf 2021, erneuerbare Energien in Rheinland-Pfalz massiv auszubauen und daraus Strom zu gewinnen. Anne Spiegel, die als Spitzenkandidatin für die Grünen ins Rennen geht, sagte im Sommerinterview mit dem Pfälzischen Merkur, man wolle die momentane Windkraft-Leistung bis zum Jahr 2030 verdoppeln.

Dies solle gelingen, indem alte Windräder durch neue, leistungsstärkere Anlagen ausgetauscht werden, sagte Spiegel. Genehmigungsverfahren, die lange dauern, wollen die Grünen verkürzen. Den Bau neuer Windräder kündigte Spiegel in rheinland-pfälzischen Wäldern an. Man wolle nicht gesunde Waldflächen opfern. Mögliche Plätze wären Kahlschlag-Gebiete, in denen viele Bäume wegen Borkenkäfer-Schäden und Folgen des Klimawandels abgestorben seien. Um Bürger im oft hitzigen Streit um Windräder zu besänftigen, schlägt Spiegel vor, sie als Mitbetreiber in Energiegenossenschaften einzubinden und am Profit der Anlagen zu beteiligen.