Austritte teilweise in Rekordhöhe : Gläubige in Rheinland-Pfalz laufen den Kirchen in Scharen davon

Gläubige in Rheinland-Pfalz laufen den Kirchen in Scharen davon

Austritte teilweise in Rekordhöhe

Blick in eine fast leere Kirche. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mainz/Darmstadt Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche schnellt um fast ein Drittel nach oben. Etwas geringer fällt der Exodus aus den evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz aus.

Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz kehren der Kirche der Rücken: Katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen verzeichneten für das vergangene Jahr eine deutlich gestiegene Zahl von Austritten, zum Teil in Rekordhöhe, wie sie am Freitag mitteilten. Zusammen mit der demografischen Entwicklung führte dies zu einem im Vergleich zu 2018 beschleunigten Rückgang der Mitgliederzahlen.