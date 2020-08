Christoph Gensch stellte Anfrage im Landtag : Weit über vier Millionen Euro Corona-Soforthilfe für Zweibrücker

Zweibrücken Gensch: Bund wird seiner Verantwortung in der Corona-Krise gerecht. Von 595 Anträgen wurden 565 positiv beschieden. „Hilfe war dringend notwendig.“

Stand 30. Juli sind in der Stadt Zweibrücken 4,4 Millionen Euro an Bundesmitteln bewilligt und ausgezahlt worden. Das geht aus der Antwort des Mainzer Wirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Zweibrücker Landtagsabgeordneten Christoph Gensch (CDU) hervor. „Insgesamt flossen aus Mitteln des „Bundesprogramm Corona-Soforthilfe“ 4 404 452 Euro Euro an Antragsteller aus der Stadt Zweibrücken“ schreibt Gensch in einer Pressemitteilung. „Einziger Wermutstropfen: Der Antragsprozess, für den die Länder verantwortlich waren, gestaltete sich in Rheinland-Pfalz schwierig und zäh“, merkt Gensch an. „Zahlreiche Anträge mussten doppelt eingereicht werden, da es zu Anfang erhebliche Probleme mit der Antragstellung in Rheinland-Pfalz gab.“