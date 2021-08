TSC und VB Zweibrücken am Wochenende im Einsatz : Nach Auswärtsreisen Siege im Gepäck?

Enges Duell: Zweibrückens Pascal Julier (rot) im Laufduell mit dem Hermersberger Christoph Metzger. Nach dem 1:1 im ersten Saisonspiel gegen den SV Hermersberg gastiert der TSC Zweibrücken nun bei der SG Eppenbrunn. Das Team sei schwer einzuschätzen, sagt Trainer Peter Rubeck. Eppenbrunn rangierte beim coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison unter den ersten Vier des Tableaus. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der TSC Zweibrücken gastiert am Sonntag in der Landesliga West bei der SC Eppenbrunn. Stadtrivale VB Zweibrücken hat ebenfalls ein Auswärtsspiel vor der Brust – und will nach der äußerst unglücklichen Niederlage zum Auftakt in Hinterweidenthal „etwas mitnehmen“.

Von Christian Angel

Für die Zweibrücker Landesligisten sah es am 1. Spieltag lange nach zwei Auftaktsiegen aus. Während der TSC Zweibrücken am Ende immerhin einen Punkt holen konnte, musste die VB Zweibrücken nach zwei Platzverweisen eine letztlich unglückliche Niederlage hinnehmen. Am Sonntag starten beide einen neuen Anlauf auf den ersten Saisonsieg.

TSC-Trainer Peter Rubeck war trotz des späten Ausgleich im ersten Saisonspiel gegen den SV Hermersberg zufrieden mit seiner Mannschaft. „Die Spieler haben das abgerufen, was ich gefordert habe, deswegen konnte ich mit dem Punkt gut leben. Wir haben zwar nach der Halbzeit einige gute Chancen auf das 2:0 liegengelassen, aber am Ende hat Hermersberg auch ordentlich auf den Ausgleich gedrängt.“

Es war für Rubecks Equipe das zweite Spiele binnen einer Woche gegen die Hermersberger: Bereits in der ersten Runde des Verbandspokals waren die Teams aufeinandergetroffen – mit dem besseren Ende für Hermersberg, das im Elfmeterschießen mit 6:5 gewonnen hatte.

Nach den etwas unglücklich verlaufenden Hermersberg-Festspielen geht es für den TSC nun zur SG Eppenbrunn. Rubeck findet es aufgrund der Coronapandemie „schwierig, die anderen Teams der Liga richtig einzuschätzen“, erwartet aber einen starken Gegner. „Unsere ersten vier Spiele sind gegen Hermersberg, Eppenbrunn, Bundenthal und Hauenstein, also die vier Mannschaften, die beim Saisonabbruch letztes Jahr auf den ersten vier Plätzen standen“, erklärt er weiter. Die Zielsetzung ist trotzdem klar. „Wir wollen gewinnen, aber wenn die Leistung der Mannschaft stimmt, kann ich auch mit einem Punkt leben.“

Für dieses Unterfangen stehen dem Trainer auch „weitestgehend alle“ Spieler zur Verfügung. Es gebe jedoch den einen oder anderen Grippekranken und ein Spieler wird im Laufe der Woche noch geimpft. „Gerade im Amateurbereich ist es immer möglich, dass da noch kurzfristig jemand ausfällt“, ergänzt der Coach allerdings.

Die VB Zweibrücken reist währenddessen zum SV Hinterweidenthal, wo das Team von Alexander Joniks in der vergangenen Saison mit 2:0 gewinnen konnte. Nach dem unglücklichen Start mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den SC Hauenstein erhofft man sich am Hornbachstaden natürlich die ersten Punkte der Saison. Trotz der Pleite gab es für Joniks trotzdem positive Aspekte, wie etwa die Einsatzbereitschaft seiner Elf.

„Jedes Spiel ist eine neue Herausforderung“, bemüht Joniks eine alte Fußballfloskel, „wir fahren natürlich mit dem Ziel da hin, etwas mitzunehmen, aber es wird ein schweres Spiel gegen einen zweikampfstarken Gegner. Hinterweidenthal ist unangenehm zu spielen, die haben eine ähnliche Spielanlage wir wir.“ Außerdem sei die Mannschaft beim letzten Aufeinandertreffen ersatzgeschwächt gewesen. Im ersten Saisonspiel verlor Hinterweidenthal gegen die Sportfreunde Bundenthal mit 1:3.