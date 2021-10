1. FC Kaiserslautern : Die Sache mit dem Ex

Marco Antwerpen trifft am Sonntag, 14 Uhr, auf die Würzburger Kickers - und damit auf seinen Ex-Verein. Doch das ist nicht das einzige Wiedersehen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Sonntag die Würzburger Kickers. Trainer Marco Antwerpten trifft auf seinen ehemaligen Verein. Doch das ist nicht das einzige brisante Wiedersehen.

Es ist ja immer so eine Sache mit der oder dem Ex. Manche knüpfen eine Freundschaft – und denken gerne an die gemeinsame Zeit zurück. Manch andere wiederum schließen sofort mit der Beziehung ab – und blicken stattdessen viel lieber nach vorne. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen!

So oder so ähnlich hat es auch Marco Antwerpen, Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, getan. Fünf Spiele stand er in der vergangenen Saison an der Seitenlinie des damaligen Zweitliga-Aufsteigers Würzburger Kickers – und war dann wieder seinen Job los. Kurze Zeit später heuerte der 50-Jährige beim FCK an.

INFO Mitgliederversammlung beim FCK erneut virtuell Der 1. FC Kaiserslautern veranstaltet am 15. Dezember (18 Uhr) seine Jahreshauptversammlung. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte, wird die Veranstaltung erneut virtuell stattfinden. Bereits die im Februar nachgeholte Versammlung aus dem Jahr 2020 war digital über die Bühne gegangen. „Unser oberstes Ziel und unsere Aufgabe ist es zu gewährleisten, dass alle Mitglieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen können“, sagte FCK-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Erfurt.

Nun kommt es zum ersten Wiedersehen, wenn der FCK am Sonntag im Fritz-Walter-Stadion auf Würzburg trifft (14 Uhr, Magenta). Für Antwerpen nichts besonderes. Denn „ich war da ja nur für fünf Spiele, von daher ist das für mich schon abgehakt und nicht mehr ganz so wichtig. Motiviert bin ich sowieso gegen jeden Gegner“, stellte Antwerpen klar.

Und nach der Entlassung von Antwerpen wurde es bei den Kickers kaum besser. Im Gegenteil. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg in die dritte Liga rangiert Würzburg aktuell auf Platz 19 – ist damit also Vorletzter. Holte erst elf Punkte. Mit Thorsten Ziegner musste bereits ein Trainer den Verein verlassen; auf ihn folgte vor zwei Wochen Danny Schwarz, der von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München an den Main wechselte. Unter Schwarz holten die Kickers aus zwei Spielen vier Punkte. Es scheint besser zu werden. Sowieso warnt Antwerpen vor dem kommenden Gegner. Auch weil Würzburg als Absteiger „den ein oder anderen Spieler hat, der Erfahrung in der Zweitligasaison gesammelt hat“, betont Antwerpen.

Bei den Kickers steht auch Marvin Pourié unter Vertrag. Der Stürmer lief in der vergangenen Saison für die Roten Teufel auf, erzielte elf Tore. Sehr gerne wäre der 30-Jährige in der Pfalz geblieben. „Weil ich mich mit dem Verein identifizieren kann“, wie er in einem Magenta-Interview zuletzt sagte. Doch dazu kam es nicht. Ein Umstand, den Pourié bis heute offenbar erzürnt – und dafür Antwerpen heftig kritisierte. „Man sollte mit der Person auch mal in einem Vier-Augen-Gesprächen reden. Das war nicht der Fall. Wenn man gedankliche Aussetzer hat, wie es vorher auch immer der Fall gewesen ist, sollte man besser gar nichts sagen und schweigen“, sagte Pourie in Richtung seines ehemaligen Trainers.

Kurios: Die beiden stiegen 2020 mit Eintracht Braunschweig in die zweite Liga auf. Ein Ereignis, das eigentlich verbinden müsste. Nicht so bei Pourié: Ob Antwerpen „einen großen Anteil daran (am Aufstieg; Anm. der Red.) hatte, wage ich zu bezweifeln. Er war ein Teil, mehr aber auch nicht“, sagte Pourie.

Antwerpen schmerzen die Verbalattacken seines Ex-Schützlings eher weniger: „Es gibt Meinungen, die sind mir extrem wichtig – und es gibt Dinge, die interessieren mich jetzt nicht so ganz und hier ist zweites der Fall“, stellte er klar, um danach den Blick auf seine aktuellen Spieler zu richten.

Etwa Mittelfeldspieler Felix Götze, der sich am Montagabend gegen den MSV Duisburg (1:1) erneut am Kopf verletzt hatte: „Es geht ihm gut und er hat signalisiert, dass er gerne wieder spielen würde“, sagte Antwerpen. Jedoch müsse man wegen der mehrfachen Kopfverletzungen vorsichtig sein.

Neben Götze wird nach seiner Gelb-Roten Karte unter anderen Stürmer Daniel Hanslik fehlen. Antwerpen sieht auch als Chance:„Vielleicht ist es auch mal wieder ganz gut, neues Personal zu bringen, vielleicht sind die Spieler sich sonst zu sicher. Wir wollen richtig Leben in die Truppe reinkriegen.“