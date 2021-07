1. FC Kaiserslautern spielt 0:0 zum Auftakt : Rote Teufel verzweifeln an Teufelskerl Fejzic

Zum ersten Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig waren 10600 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion. Sie peitschten die Mannschaft lautstark nach vorne. Doch jubeln konnten sie nicht. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss sich zum Auftakt gegen Eintracht Braunschweig mit einem 0:0 begnügen.

Da standen sie also. Fünf Meter vor dem Tor, völlig frei – nur noch diesen groß gewachsenen Hünen vor sich, diesen Mann von einem Baum. Doch Jasmin Fejzic, Braunschweigs Schlussmann und Kapitän, ließ sich einfach nicht überwinden. Zunächst nicht von Marlon Ritter, dessen Schuss Fejzic per Fuß abwehrte (67.). Und auch fünf Minuten später nicht von Kenny Prince Redondo, weil sich Fejzic groß machte. Mit breiter Brust voranging.

Und so prangte nach dem Spiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig ein 0:0 auf der Anzeigetafel des Fritz-Walter-Stadion, in dem seit dem 21. Oktober 2020 erstmals wieder Zuschauer vor Ort waren. Insgesamt 10 600.

„Ein Sieg wäre sicher leistungsgerecht gewesen“, meinte FCK-Trainer Marco Antwerpen – und dachte hier natürlich an die zwei guten Chancen von Ritter und Redondo. Gerade in der zweiten Hälfte war der FCK die bessere Mannschaft gewesen. Von den Gästen, immerhin Aufstiegsfavorit, kam kaum etwas.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der FCK in den ersten 45 Minuten noch deutlich fehlerhafter und zurückhaltender agierte als in der Sturm- und Drangphase der zweiten Hälfte. „Für uns war es ein bisschen problematisch, in die Partie reinzukommen. Es war nicht ganz so leicht, gegen die großgewachsene Hintermannschaft eine gute Positionierung zu finden“, resümierte Antwerpen.

In der 10. Minute hatte der FCK zudem gehörig Glück, als Braunschweigs Martin Kobylanski den Ball aus etwa zehn Meter an den rechten Pfosten setzte. Eine Riesen-Möglichkeit. Die beste der Partie. FCK-Schlussmann Matheo Raab wäre chancenlos gewesen.

Am Freitag hatte der 22-Jährige von Antwerpen erfahren, dass er gegen Braunschweig im Tor stehen wird. Nicht also Avdo Spahic, der Stammtorhüter der vergangenen Spielzeit. „Der Trainer hat mir gestern vor dem Abschlusstraining gesagt, dass ich spiele. Es war natürlich ein sehr schönes Gefühl hier auf dem Betze, vor allem mit Zuschauern. Ich habe mich riesig gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Raab. Antwerpen sah sich nach der Partie bestätigt, sprach von einer „richtigen Entscheidung“.

Dass Antwerpen in der zweiten Hälfte selbst mehr richtige Entscheidungen seiner Jungs sehen konnte, lag laut Rechtsverteidiger Dominik Schad auch an der guten Stimmung der Fans. Schad war in 32. Minute für den angeschlagenen Philipp Hercher eingewechselt worden und hatte nach neun Monaten Verletzungspause (Beinbruch) sein Comeback gefeiert. „Wir haben in der zweiten Halbzeit versucht, die Fans nochmal mitzunehmen und das 1:0 zu machen. Leider ist uns das nicht gelungen.“

Bereits in Hälfte eins wäre es fast so weit gewesen. Doch Hendrick Zuck, Schads Pendant auf links, setzte einen Freistoß per Flachschuss an den linken Pfosten (19.). Den Abpraller brachte Rene Klingenburg nicht am aufmerksamen Schlussmann Fejzic vorbei. Klingenburg, der sehr emotional auftrat, überzeugte in seinem ersten Pflichtspiel für den FCK als Abräumer vor der Abwehr. Gewann gerade nach der Halbzeit wichtige Zweikämpfe. Im Spiel mit dem Ball zeigte er aber auch noch Schwächen.

Mike Wunderlich, der wie Klingenburg von Viktoria Köln in die Pfalz gewechselt war, wurde ebenfalls nach Pause auffälliger. Bei den beiden besten Chancen durch Ritter und Redondo lieferte er jeweils die Vorarbeit. Der 35-Jährige sprach von einem „typischen Auftaktspiel“, das der FCK aus seiner Sicht hätte gewinnen müssen. „Ich denke wir haben ein gutes Spiel gemacht – gerade in Halbzeit zwei. Mit dem wir unterm Strich zufrieden sein können.“