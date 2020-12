Kripo Kaiserslautern geht von Verbrechen aus : Unbekannte Leiche gefunden: Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern Die Identität der etwa 35 bis 50 Jahre alten Toten ist bislang nicht geklärt.

In Kaiserslautern ist an der Staubörnchenstraße eine weibliche Leiche gefunden worden. Es sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Identität der etwa 35 bis 50 Jahre alten Toten sei bislang nicht geklärt. Nach Angaben einer Sprecherin wurde die Leiche obduziert, die Todesursache werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Eine Zeugin hatte den toten Körper am Montagabend entdeckt, und zwar laut Polizei in einem „frei zugänglichen Areal“ im Bereich einer Straße. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.