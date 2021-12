Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Zweibrücker und Homburger Handballer pausieren noch nicht

Auch am Wochenende im Einsatz: Lea Bullacher (Mitte) vom Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken. Foto: Martin Wittenmeier Foto: Martin Wittenmeier

Homburg/Zweibrücken Wegen der derzeitigen Corona-Lage wurde über eine Unterbrechung der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar nachgedacht. Doch dazu kam es jetzt doch nicht.

Der TV Homburg, Tabellenzweiter der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der Männer, wird nun wie geplant am Samstag ab 19.30 Uhr sein Punktspiel in der Wehrbüschhalle beim Tabellenelften Tus 05 Daun bestreiten. Das steht seit Donnerstagabend endgültig fest.

Jörg Ecker, Abteilungsleiter Handball beim TV Homburg, nahm diesen Entscheid mit großer Freude entgegen. „Zuvor wurde am Mittwoch bereits zugesagt, dass die Saison in den Jugend- Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar am Wochenende wie vorgesehen fortgesetzt wird. Es hätte mich nun gewundert, wenn man bei den Männern und Frauen die Runde unterbrochen hätte“, sagt er. Seiner Meinung nach kann der Spielbetrieb unter den zurzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen fortgeführt werden. „Zu allen Partien müssen Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und alle Zuschauer die 2G-Plus Regeln einhalten.“ Heißt: Nur Geimpfte und Genese mit einem tagesaktuellen Corona-Negativtest haben Zutritt.