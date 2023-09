Aktion in der Zweibrücker City Riesen-Oldtimer-Auftrieb

Diese Taschen fanden sich übrigens in vielen der Autos und in allen der rund 50 an der Aktion teilnehmenden Geschäfte. Sie waren eine der Aktionen, mit denen die Stadt und Gemeinsamhandel sowie weitere Händler im Zuge des bundesweiten IHK-Aktionstages unter dem Motto „Kauf ein, wo du lebst“ auf die Bedeutung des lokalen Einzel-handels aufmerksam machten.