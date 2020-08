Für 6,5 Millionen Euro : Rheinland-Pfalz will Feuerwehren besser ausstatten

Mainz/Kaiserslautern Weil Wälder häufiger brennen und Häuser öfter überschwemmt werden, will die Landesregierung Geld für die Einsatzkräfte locker machen.

Die Feuerwehr in Remagen rückt an einem Tag 80 Mal wegen Starkregens aus, zugleich löschen 120 Feuerwehrleute einen Waldbrand im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Zunahme von Feuern und Überschwemmungen stelle die Feuerwehr vor neue Herausforderungen, sagte Innenminister Roger Lewentz am Montag in Mainz. Drei Sommer mit Trockenheit und Hitze hintereinander sowie mehr Starkregenereignisse ließen eine Verstetigung des Klimawandels und solcher Einsätze erwarten. Ein neues Einsatzkonzept sei seit 2018 entwickelt worden, für die notwendige Ausrüstung sollten im nächsten Landeshaushalt rund 6,5 Millionen Euro eingestellt werden, sagte der SPD-Politiker. Eine weitere halbe Million Euro können die Gemeinden bereits abrufen.