3. Fußball-Liga : FCK kassiert Niederlage – und Kritik

Würzburg Der 1. FC Kaiserslautern verliert sein Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga bei den Würzburger Kickers mit 0:2 (0:0) – hat im Abstiegskampf aber weiter gute Karten. Abseits des Rasens schlägt der Insolvenzantrag des Vereins hohe Wellen.

In der ersten Halbzeit konnten die Roten Teufel die Partie noch recht ausgeglichen gestalten, hatten in der 16. Minute aber Glück, dass FCK-Verteidiger Dominik Schad bei einem Schuss des Würzburgers Dominic Baumann auf der Torlinie goldrichtig stand und den frühen Rückstand verhinderte.

Nach dem Seitenwechsel verzeichnete der FCK zunächst eine gute Gelegenheit. Auf Zuspiel von Christian Kühlwetter traf Lucas Röser aus kurzer Distanz nur das Außennetz (58.). Doch danach spielte nur noch Würzburg. In der 59. Minute konnte FCK-Torwart Lennart Grill den Rückstand mit einer Glanztat gegen Baumann verhindern, drei Minuten später war der Schlussmann bei einem herrlichen – wenn auch leicht abgefälschten – Distanzschuss von Robert Herrmann aber machtlos. In der 74. Minute war Grill erneut geschlagen. Diesmal leitete Herrmann den Angriff der Kickers ein und Patrick Sontheimer schraubte mit einem platzierten Flachschuss in die linke Ecke den Deckel auf die Partie. In der Schlussphase verhinderte Keeper Grill eine höhere Niederlage.