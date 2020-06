Merkur-Kolumne : Eine Abwärtsspirale geboren aus WM-Wahn und Naivität

Womöglich war ausgerechnet der größte Triumph der Vereinsgeschichte zugleich der Moment, in dem der Niedergang des 1. FC Kaiserslautern seinen Anfang nahm. Ein Niedergang, der dieser Tage – vorerst – endete.

Als Harry Koch, Ciriaco Sforza und Trainer Otto Rehagel 1998 die Meisterschale in den Himmel reckten, war dies nicht irgendein Titelgewinn. Die Roten Teufel hatten ein – so platt es klingen mag – Fußballmärchen geschrieben. Der Aufsteiger, der krasse Außenseiter hatte sie alle das Fürchten gelehrt. Sogar der große FC Bayern musste sich der kleinen Stadt aus der Pfalz beugen.

Doch verbunden mit dem Freudentaumel war ein Gesinnungswandel, der den FCK seiner größten Stärke beraubte. Der Fritz-Walter-Club, der bis dahin dafür bekannt war, seinen Gegnern die 90 Minuten auf dem Rasen zur Hölle zu machen und weitaus talentierte­re Teams leidenschaftlich in Grund und Boden zu kämpfen, wollte plötzlich kein Außenseiter mehr sein. Man wähnte sich auf Augenhöhe mit den Branchenriesen – und trat auch so auf. Klangvolle Namen wie der französische Weltmeister Youri Djorkaeff oder Paradiesvogel Taribo West, der zuvor für die Mailänder Clubs AC und Inter aufgelaufen war, wurden nach Kaiserslautern gelotst. Doch 2002 stellte sich heraus, dass das internationale Flair in der beschaulichen Pfalz unlauter erkauft worden war. Steuern in zweistelliger Millionenhöhe sollen am Finanzamt vorbei geschleust worden sein. Dabei ging es auch um verdeckte Gehaltszahlungen an eben West und Djorkaeff.