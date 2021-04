Fasaneriestraße : Schmaler Weg gefährlich für Fußgänger

Die Strecke zwischen Wald in Richtung Wohnsiedlung am Fasanerieberg ist sehr eng – und damit äußerst gefährlich. Dabei wäre der Abstand zwischen Straße und der angrenzenden Ackerfläche groß genug ist, einen ordnungsgemäßen Fußweg anzulegen. Foto: Walter Rimbrecht

Zweibrücken Der Seitenstreifen entlang der Fasaneriestraße wird von vielen Menschen benutzt. Jedoch ist dieser sehr schmal – zu schmal, findet Walter Rimbrecht.

Rimbrecht sieht vor diesem Hintergrund dringenden Handlungsbedarf. „Auch, weil der Seitenstreifen immer wichtiger geworden ist, seit so viele Wohnungen am Fasanerieberg entstanden sind.“ Das habe zur Folge, dass immer mehr Fußgänger den Weg Richtung Fasanerie hin und zurück benutzen würden, konstatiert Rimbrecht: „Und das sogar nachts.“ Außerdem sei auch sonntags, gerade bei sommerlichen Temperaturen, „eine richtige Prozession unterwegs“, hält er fest.

Bis zuletzt sei der Seitenstreifen eigentlich noch ziemlich sicher gewesen, erinnert sich der pensionierte Berufsschul-Leiter. Doch dann habe „der Landwirt seinen Acker fast bis zum Teerstreifen und damit bis zur maximalen Grenze ausgedehnt“. Für Rimbrecht ist dieser Eingriff ursächlich für das Problem: „Denn bis dahin hatte man als Fußgänger eigentlich genügend Platz.“ Seitdem jedoch nicht mehr. Gerade für Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Kinderwagen gebe es „kein Durchkommen, ohne auf die Straße auszuweichen“. Besonders dann, wenn Menschen ihnen entgegenkommen würden, gehe das nicht anders. „Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die Auto fahren an dieser Stelle mit 50, 60 oder 70 Kilometer heran – und in diesem Moment sind Leute auf der Straße.“ Das, resümiert Rimbrecht, sei „natürlich eine Gefahrensituation“.

Das Thema liegt Rimbrecht hörbar auf dem Herzen – nicht zuletzt deshalb, weil bei seinen Spaziergängen entlang der Straße die eigene Herzfrequenz in deutlich höherem Takt schlägt. Deshalb stellte er zuletzt in seiner Funktion als Stadtratsmitglied eine Anfrage an Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Der ist auch Verwaltungsratsvorsitzender des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ), der für derartige Aufgaben verantwortlich zeichnet. Rimbrecht machte dem Oberbürgermeister deutlich, dass dort, an diesem neuralgischen Punkt, dringend etwas getan werde müsse. Zum Schutz der Fußgänger.