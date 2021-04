Fan-Umfrage : Einerseits glücklich, andererseits enttäuscht

Müssen leider draußen bleiben: Fußballfans, wie hier die Anhänger des FC Homburg am Samstag gegen den FC Astoria Walldorf, dürfen im Saarland noch nicht ins Stadion. So schauen die Anhänger das Spiel eben vom Waldrand aus. Ein Aussichtspunkt, von dem der Blick ins Waldstadion zumindest nicht allzu schlecht ist. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußballfans dürfen, trotz Lockerung im Saarland, weiterhin nicht ins Stadion. Der PM hat sich bei Anhängern des FC Homburg umgehört.

Rund 50 Fans stehen draußen – im Wald, vor großen, kahlen Bäumen, nur wenige Meter vom Waldstadion entfernt. Soeben läuft das Regionalliga-Spiel des FC Homburg gegen den FC Astoria Walldorf. Der FCH trifft gleich drei Mal in dieser Partie. Und bei jedem erzielten Tor, jubeln und klatschen sie, die Fans. So auch am Ende – als der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Der FCH gewinnt mit 3:1.