Rimschweiler Fahrbahnteiler: Eisendiebe bringen Arbeiter ins Schwitzen

Die Arbeiten waren am 13. Februar gestartet. „Das wären dann rund neun Wochen Bauzeit, wie ursprünglich anvisiert“, so Fuhrmann. Bei einem Baustellen-Termin am 8. März hatte Richard Lutz, Leiter des verantwortlichen LBM (Landesbetrieb Mobilität) erklärt, die Arbeiten lägen im Zeitplan, um Ostern herum werde alles zumindest so weit fertig sein, dass der Verkehr wieder rollen könne. Der LBM hatte zwar von einem offiziell anvisierten Ende der Arbeiten am 5. Mai gesprochen, später dann aber erklärt, in diesem Zeitrahmen sei ein Puffer enthalten.