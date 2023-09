ZW gesund Führerschein für den Rollator

Gerda Pfersdorff, die mit ihrer Tochter zum Aktionstag gekommen war, freute sich über die vielen Infos, Tipps und Anregungen rund um das Thema Rollator. „Sie möchte ja so lange wie möglich mit dem Rollator mobil sein, da ist eine Veranstaltung wie diese wirklich eine willkommene Unterstützung“, betonte sie. So nutze die Seniorin auch die Möglichkeit, auf dem Parcours der Verkehrswacht den Rollator-Führerschein zu erwerben. Geduldig stellte sie sich an, denn auch hier war die Nachfrage groß. Verkehrserzieherin Tanja Huber hatte einen Parcours aufgebaut – mit Hütchen zum Kurvenfahren, Rampen zur Simulierung einer Steigung, einem Teppich und einer Treppenstufe. „Dass es beim Kurvenfahren leichter ist, wenn ich die jeweilige Bremse benutze, das wusste ich nicht“, freute sich Gerda Pfersdorff über diesen wertvollen, neuen Tipp. Oder dass sie an einer Stufe nicht den Rollator hochheben muss, sondern ihn gezielt mit einem leichten Ausfallschritt auf die Hinterräder bringt und so ganz entspannt und langsam über die Stufe bringt – funktioniert übrigens auch beim Einstieg in den Bus.