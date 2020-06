Rolle rückwärts bei Bordellöffnungen : Erotikgewerbe kritisiert Landesregierung scharf

Mainz/Hannover Die Rolle rückwärts in Sachen Bordellöffnungen lässt der Erotikbranche den Kamm schwellen. Sie beklagt „verheerende Folgen“ für Unternehmen und Sexarbeiterinnen.

(dpa) Erst kam Kritik an der geplanten Wiedereröffnung von Bordellen, nun hagelt es nach der Kehrtwende von Rheinland-Pfalz neue Kritik: Das Vorgehen bei Prostitutionsbetrieben in der Pandemie sorgt für erhitzte Gemüter bis nach Hannover. Dort sitzt der Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland (UEGD), er sprach am Dienstag von über 1000 Sexarbeiterinnen, die sich auf den Weg nach Rheinland-Pfalz gemacht hätten und nun vor großen Schwierigkeiten stünden, weil sie keine Arbeit fänden.