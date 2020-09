Landgericht Zweibrücken : Bringt der Stempel der Grenzpolizei das ersehnte Alibi?

Zweibrücken/Pirmasens Das Landgericht Zweibrücken hat die Verhandlung gegen einen 46-Jährigen fortgesetzt, der versucht haben soll, von Spanien aus kiloweise Marihuana nach Pirmasens transportieren zu lassen.

Nachdem bereits mehrere Versuche des 46-jährigen Angeklagten kläglich gescheitert waren, sich ein Alibi zu verschaffen, sollte es nun ein Stempel richten. Diesen Ausreise-Stempel soll die kroatische Grenzpolizei dem 46-Jährigen in seinen Reisepass gedrückt haben, als er am 19. Dezember 2018 den Übergang Karasovići passiert haben will. Also über 2000 Kilometer und eine Tagesreise entfernt vom spanischen Barcelona, wo der Pirmasenser Gebrauchtwagenhändler laut Anklageschrift zur gleichen Zeit in einen grenzüberschreitenden Drogenhandel verwickelt gewesen sein soll.

Um die Angaben des Angeklagten zu prüfen, scheute das Landgericht keine Kosten und Mühen: Am Montag befragte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas per Video-Vernehmung einen Grenzbeamten im fernen Kroatien. Der 59-Jährige gab an, an jenem Tag des angeblichen Grenzübertritts zwar Dienst gehabt, den 46-Jährigen aber nicht selbst kontrolliert zu haben. Ob der Stempel eventuell gefälscht sei, könne er aus der Ferne nicht beurteilen, aber auch nicht ausschließen, antwortete er auf eine entsprechende Frage der Vorsitzenden. Denn, vom Stempel mal abgesehen, sei im kroatischen Einreise-Ausreise-Registrierungs-System ein solcher Grenzübertritt nicht vermerkt worden, berichtete der Beamte. Und selbst wenn man zugunsten des Angeklagten unterstelle, argumentierten Prozessbeobachter, dass der Stempel vom 19. Dezember 2018 echt sei, handele es sich dabei um einen Ausreise-Stempel. Hingegen hatte der Angeklagte in früher stets angegeben, zur Tatzeit auf dem Rückweg einer Reise von Montenegro über Kroatien nach Pirmasens gewesen zu sein – also genau in der Gegenrichtung.