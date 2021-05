Was hat die Ampel-Regierung in den nächsten Jahre vor? : Landesregierung Rheinland-Pfalz unterschreibt Koalitionsvertrag

Was hat die Ampel-Regierung in den nächsten Jahre vor?

Und fertig: Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterschrieb am Montag den Koalitionsvertrag mit den Grünen und der FDP. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mainz Gut eine Woche vor der Konstituierung des neuen Landtags haben SPD, Grüne und FDP am Montag den „Zukunftsvertrag“ unterschrieben. Eines der Hauptziele: Klimaneutralität bis spätestens 2040.

Das „bundesweit ambitionierteste“ Klimaschutzziel, der Ausbau zum führenden Biotechnologiestandort sowie eine Vorreiterrolle beim Smartfarming: Diese Schwerpunkte haben Vertreter von SPD, Grünen und FDP bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags für die zweite Ampel-Regierung hervorgehoben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte am Montag in Mainz zudem soziale Gerechtigkeit, gerechte und nachhaltige Bildung sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft als wichtige Eckpunkte des Regierungsprogramms für die nächsten fünf Jahre.

Die Landesregierung sei die erste in Deutschland, die Digitalisierung als Haupttreiber für den Verlust von Arbeit zusammen mit Transformation, Arbeit und Soziales in einem Ministerium zusammenbringe, sagte Dreyer. Dies sei ein weiterer Schwerpunkt der neuen Regierung. Sie gehe davon aus, dass zwischen die Koalitionäre auch in der zweiten Ampel „kein Blatt dazwischen geht“.