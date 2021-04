Dreyer klare Meinung : Kanzlerin und Ministerpräsidenten sagen ihr Treffen für Montag ab

Berlin/Mainz Stattdessen ist eine für alle Bundesländer gesetzlich verbindliche Notbremse geplant. Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, begrüßt das – und stellt klare Forderungen.

Überraschende Wende bei der Corona-Strategie von Bund und Ländern: Die vor Ostern vereinbarte nächste Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder fällt aus. Stattdessen soll im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz nachgeschärft werden, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mitteilte. Ziel sei es, bundesweit einheitliche Regelungen für Regionen mit hohen Infektionszahlen zu schaffen. Die Änderung solle schon in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werden. Dessen Sitzung werde von Mittwoch auf Dienstag vorgezogen.

Erstmals seit Mitte Januar meldeten die Gesundheitsämter mehr als 1000 neue Corona-Fälle an einem Tag in Rheinland-Pfalz. Die Inzidenz stieg auf 101,4. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um zehn auf 3387. Aktuell sind 12 715 in Rheinland-Pfalz infiziert – so viele wie seit dem 29. Januar nicht. Die höchste Inzidenz gab es am Freitag in der Stadt Worms (183,1), die niedrigste in Trier (55,6). Die Lage in Zweibrücken verschlecherte sich weiter.