Dritte Fußball Liga : Doppelpacker Pick stellt die Weichen auf Sieg

Florian Pick brachte den FCK gegen Uerdingen mit zwei Treffern auf die Siegerstraße. Foto: Hartmann/dpa Foto: dpa/Ronny Hartmann

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern schlägt den KFC Uerdingen dank Doppeltorschütze Florian Pick und seiner starken Auswechselbank deutlich mit 4:0.

Von Mirko Reuther

Über ein halbes Jahr hatte Florian Pick das gegnerische Tor nicht mehr getroffen. Mit einem Doppelpack am Samstag im Heimspiel gegen den KFC Uerdingen beendete der Offensivspieler des 1. FC Kaiserslautern nicht nur seine lange Flaute, sondern legte auch den Grundstein für den klaren 4:0 (2:0)-Erfolg der Pfälzer. Und hatte damit großen Anteil daran, dass der FCK dem Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga immer gelassener entgegenblicken kann. Vier Spieltage vor Saisonende liegt Kaiserslautern 10 Punkte vor der Abstiegszone.

„Ich hab mir keinen zu großen Stress darüber gemacht, dass es mit dem Tor lange nicht klappen wollte. Dafür habe ich ja in den letzten Wochen ein paar Treffer vorbereitet“, sagte Pick nach der Partie am Mikrofon von Magenta Sport. Sieben Tore hatte der 24-Jährige seinen Teamkollegen seit Jahresbeginn aufgelegt. FCK-Trainer Boris Schommers glaubte hingegen, dass sich „Picki wegen der Tore schon einen Kopf gemacht hat. Aber wir haben ihm gesagt, dass wir mit seiner Leistung sehr zufrieden sind, dass er mannschaftsdienlich arbeitet und dass die Treffer automatisch wieder kommen werden“, sagte der Übungsleiter, der den Auftritt seiner Elf gegen Uerdingen „rundum gelungen“ fand.

Zwar schienen die Gäste in den ersten Minuten im Fritz-Walter-Stadion feldüberlegen – das Tor schossen aber die Pfälzer. Und das war ganz stark herausgespielt. Anas Bakhat sezierte mit einem präzisen Pass die Uerdinger Abwehr. Timmy Thiele nahm auf dem rechten Flügel Fahrt auf und passte flach ins Zentrum. Christian Kühlwetter leitete den Ball – von einem Gegenspieler bedrängt – aus der Bewegung mit der Hacke auf Pick weiter, der sich aus zehn Metern die Ecke aussuchen konnte und links unten traf (7. Minute). Es war das 12. Saisontor für den 24-Jährigen, der zuletzt am 7. Dezember beim 1:0-Sieg gegen den Halleschen FC getroffen hatte.

Die Gäste ließen sich durch den Rückstand nicht aus der Bahn werfen, hatten mehr Ballbesitz und kombinierten sich zuweilen gefällig durchs Mittelfeld. Auch weil der FCK den Krefeldern zu viele Räume ließ. „Wir waren ein wenig von der Dreierkette des Gegners überrascht, haben im zweiten Spieldrittel keinen Zugriff bekommen“, gestand Schommers ein. Er stellte Mitte der ersten Hälfte auf ein 4-4-2 System um, damit „mehr Druck auf den Ball kommt“.

Mit ihrer zeitweisen Feldüberlegenheit wussten die Krefelder allerdings wenig anzufangen. Lediglich zwei Fernschüsse von KFC-Spieler Patrick Pflücke (24./32.) verzeichneten die Gäste. Gefährlicher blieb der FCK, der den KFC mit schnellem Umschaltspiel immer wieder vor Probleme stellte. In der 42. Minute fing Kaiserslautern einen Pass im Uerdinger Aufbauspiel ab – und dann ging es erneut zu schnell für die Gäste. Lauterns Manfred Starke steckte den Ball auf Kühlwetter durch, der chippte das Leder von der rechten Seite gefühlvoll an den zweiten Pfosten, wo Pick unbedrängt per Flugkopfball seinen zweiten Treffer erzielte. „Meine beiden Tore heute hätte jeder bei uns im Team rein gemacht, ein schönes Gefühl ist es trotzdem“, meinte der Doppeltorschütze nach der Partie mit einem Grinsen im Gesicht.

Nach dem Seitenwechsel stand der FCK in der Defensive weiter stabil und hätte rasch für klare Verhältnisse sorgen können. Ein Flachschuss von Bakhat rauschte am linken Pfosten vorbei (48.), bei einem Freistoßhammer von Hikmet Ciftci riss Uerdingens Torwart René Vollath so eben noch die Fäuste hoch (68.). So dauerte es bis zur 72. Minute ehe die Roten Teufel den Decke auf die Partie schraubten. Bei einem Steilpass von Philipp Hercher war die Uerdinger Abwehr einmal mehr nicht im Bilde. Janik Bachmann legte quer auf Lucas Röser, der nur noch den Fuß hinhalten musste. 3:0 für den FCK. Bachmann und Röser waren erst Minuten zuvor eingewechselt worden. Eine weitere starke Kombination der Pfälzer schloss Hendrick Zuck – der ebenfalls von der Bank kam –kurz vor Schluss sogar zum 4:0-Endstand ab (86.). „Wir haben wenig zugelassen und schöne Tore herausgespielt. Ich bin sehr zufrieden“, lautete Schommers Fazit.