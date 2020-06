Bildung modern : Digitaler Unterricht soll besser werden

Mainz Mehr Mitbestimmung und Digitalisierung – das sind die Schwerpunkte der Schulgesetznovelle der Ampel-Regierung. Die Corona-Krise hat nach Einschätzung von Lehrern und Eltern ans Licht gebracht, wie unterschiedlich die Qualität von digitalem Unterricht noch ist.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer, betonte, um digitale Endgeräte für alle Schüler und Lehrer anzuschaffen sowie geeignete Konzepte für deren Einsatz zu entwickeln, müsse Geld in die Hand genommen werden. Zudem müsse breit in die Fort- und Weiterbildung investiert werden.

Nach Ansicht des VBE-Landesvorstandsmitglied Lars Lamowski sind Grundschulkinder bei einigen Themen in der Mitsprache „völlig überfordert“, etwa wenn es um die Beratung von Ordnungsmaßnahmen und die Situation in der Familie der betreffenden Schüler gehe. „Manche Sachen sind für Kinder-Ohren nicht geeignet.“ Grundschulkinder könnten auch nicht drei oder vier Stunden lang an Konferenzen teilnehmen. Ein Klassenrat, in dem Schüler aller Grundschuljahrgänge vertreten seien, müsse zudem von einem Verbindungslehrer vorbereitet und dieser auch mit Entlastungsstunden ausgestattet werden.