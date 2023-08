Serie Angespielt Wuselfaktor hoch, Spaßfaktor weniger

Das Schweizer Taschenmesser unter den Einheiten in „Neue Allianzen“ sind definitiv nicht die Militäreinheiten, die den denkbar unspektakulären und anspruchsarmen Kampf-Teil abzuarbeiten haben, sondern die Ingenieure. Die braucht man zum Bauen, zur Erkundung der Karte, der Suche nach Bodenschätzen (Wer erinnert sich noch an das „Jippieh!“, das „Siedler“-Ingenieure früher ausstießen, wenn sie bei der Suche nach Bodenschätzen fündig geworden waren?). Während das die Arbeit der Ingenieure komplizierter macht als früher, erleichtert es dem Spieler das Leben. Ein bisschen zu sehr eigentlich. Es bleibt in „Neue Allianzen“ wenig Anspruch übrig im Vergleich zu früheren Serienteilen – von dem in Konkurrenzserien wie „Anno“ ganz zu schweigen. Der Kampfteil ist wie angedeutet ebenfalls wenig erbaulich oder auch nur durchdacht – und was außer Siedeln und Kämpfen kann man in einem solchen Spiel schon tun? Handeln? Ja, das kann man. Aber nur abstrakt per Schiff, nicht mit anderen Fraktionen. Auch hier: verschenktes Potenzial.