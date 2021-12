Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken : Die Jüngste als Lichtblick

Zweibrücken Die Handball-Damen des SV 64 Zweibrücken haben am Wochenende gegen die Sportfreunde aus Budenheim mit 23:31 verloren. Während die Leistungsträgerinnen enttäuschten, sorgte eine 17-Jährige für die Glanzpunkte.

Schon zu Beginn kamen die Mädels aus der Rosenstadt nicht gut in die Partie. Im Angriff hatten sie große Probleme gute Lösungen gegen die offensive Abwehr der Gäste zu finden. Kamen sie doch zum Torabschluss, scheiterten sie zu oft an der stark aufspielenden Budenheimer Torhüterin. Auch in der eigenen Defensive schlichen sich einfache Fehler ein. Vor allem auf den Außenpositionen waren die Gastgeber indisponiert und ermöglichten den Sportfreunden einfache Tore. So lagen die Gäste schon nach elf Minuten mit 3:8 in Führung.