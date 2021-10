Haltestelle am Rosengarten : Kommt er auch pünktlich?

In Zweibrücken fahren hier bald die Züge ein und aus - und das täglich. Von der Haltestelle in der Nähe des Rosengartens sollen etwa Hofenfels-Gymnasiasten oder Rosengarten-Besucher profitieren. Foto: Moritz Scheidel

Zweibrücken Es geht auf die Zielgerade: Am 12. Dezember macht der erste Zug in der Nähe des Rosengartens Halt. Dadurch soll die Reise in die Innenstadt für Bahnfahrende einfacher werden. Alles wird in eineinhalb Monaten aber noch nicht fertig sein.

Wäre man zum ersten Mal in Zweibrücken, könnte man schnell dem Irrglauben verfallen, hier würde heute ein Zug einfahren. Mit einer gewissen Verspätung freilich, und doch dürfte es bald soweit sein. Ganz bestimmt. Der Boden glänzt unverbraucht. Sogar die Wiese, die sich an den herausgeputzten Bahnsteig schmiegt, erstrahlt im saftigen Grün. Ja, alles ist angerichtet – dennoch wird ein Zug heute nicht einfahren. Hier am Haltepunkt am Rosengarten. Noch nicht. Das dürfte irgendwann auch der nicht Ortskundige zerknirscht feststellen.

Doch nicht mehr lange, dann ist es ja soweit. Nur noch ein klein wenig Geduld. In knapp zwei Monaten, am 12. Dezember, soll der erste Zug hier Halt machen (wir berichteten). Ab da stündlich. An allen Wochentagen. „Es gab keine Probleme und der geplante Termin für die Einweihung des Haltepunktes stand zu keinem Zeitpunkt in Frage“, sagt Stadtsprecher Jens John auf Merkur-Anfrage: „Wir können sagen, dass die Arbeiten, trotz zwischenzeitlicher Verzögerungen durch Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung, sehr gut verlaufen sind.“

Die Haltestelle, mit deren Bau im Juli begonnen wurde, soll die An- und Abreise mit der Bahn erleichtern. Einfacher machen. Angenehmer. Das hebt etwa Michael Heilmann hervor, der als Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Süd mitverantwortlich für den Zeitplan und die Finanzierungsgestaltung der Haltestelle ist.

So haben zum Beispiel Menschen, die in der Nähe des Rosengartens wohnen, eine Bahnstation quasi direkt vor ihrer Haustür. Nutznießer sind auch Hofenfels-Gymnasiasten aus dem Umland, die den Fußweg vom und zum Hauptbahnhof sparen. Dies gilt ebenso für Besucher des Freibades, des Landgestüts und des „touristisch hoch attraktiven Rosengartens“.

Allesamt Orte, die in Zweibrücken gut besucht sind – zugleich aber auch „mit dem ÖPNV kaum erreichbar waren“. So hatte es Heilmann schon in der Stadtratssitzung am 10. September 2020 formuliert. Und sich damals klar und deutlich für den Bau der Rosengarten-Haltestelle ausgesprochen.

Seine Haltung hat sich bis heute nicht verändert. Im Gegenteil. „Aus unserer Sicht ermöglicht der neue Haltepunkt Zweibrücken-Rosengarten eine deutliche Verbesserung der Erschließung der Stadt Zweibrücken durch die Angebote der Bahnstrecke Pirmasens – Zweibrücken – Saarbrücken“, stellt er klar.

So sieht das auch SPD-Stadtratsmitglied Walter Rimbrecht: „Die Haltestelle ist eine wundervolle Sache, die sehr professionell geplant wurde“, lobt der engagierte Lokalpolitiker, der unweit der Haltestelle wohnt. Nur wenige Minuten entfernt. „Die Haltestelle befindet sich in einer Top-Lage“, sagt er. Die Autofahrt zum Hauptbahnhof, der den Namen laut Rimbrecht dann auch wieder verdient, fällt ab dem 12. Dezember zumindest einmal weg. Für ihn, für so manch andere/n.

Und so überrascht es Rimbrecht, dass es nach den anfänglichen Elogen auch kritische Stimmen gibt. Etwa von der AfD. „Die Haltestelle ist ein Magnet“, betont der SPD-Politiker: „Für den Tourismus, die Bevölkerung, die Schüler.“ Außerdem erinnert sich der SPD-Politiker daran, „dass die Stadt nur die Planungskosten übernimmt“. Das gehe in der Diskussion immer ein wenig unter. Leider. Hintergrund: Die Kosten für die Eisenbahnstrecke trägt nicht die Stadt Zweibrücken, sondern die Deutsche Bahn.

Anders sieht das beim Stationsvorplatz aus, für den das Bundesland Rheinland-Pfalz und die Stadt selbst die Verantwortung tragen. Während das Ende bei den Bauarbeiten an der Haltestelle naht, stehen sie dort noch an. „Baubeginn ist aktuell für Juni 2022 geplant und die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober 2022 abgeschlossen sein“, informiert Stadtsprecher John. Auf dem Bahnhofsvorplatz sollen Parkplätze für Autos und Fahrräder entstehen. Auch Aufladestationen für E-Bikes sind in den Plänen enthalten.

„Besser kann man das Gelände unter der Brücke wirklich nicht nutzen“, sagt Rimbrecht, für den ein schönes Bahnhofsgebäude sehr wichtig ist. Unerlässlich. „Man kann das Fahrrad auch mal dort abstellen oder aufladen und dann den Rosengarten oder die Rennwiese besuchen“, hat er schon eine Idee.