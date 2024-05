Dennis Nizard will Ortsvorsteher in Mörsbach werden Wiederbeleben, was durch Corona eingeschlafen ist

Ortsvorsteher will Nizard werden, um für Mörsbach da zu sein und dem Ort einen positiven Nutzen zu bringen. In seiner bisherigen Zeit im Ortsbeirat habe er bei einigen Projekten mitgewirkt. So sei bereits vor einigen Jahren das Thema schnelles Internet angestoßen worden. „Da konnte ich als Fachinformatiker als Ansprechpartner dienen“, erklärt Nizard. Stolz ist er auch darauf, dass der sogenannte First Responder wieder in Mörsbach etabliert worden sei. Im Notfall werden die sechs First Responder von der Leitstelle in Landau informiert. Mit der Notfalltasche und entsprechender medizinischer Kenntnis sind sie schneller vor Ort als der Rettungsdienst.