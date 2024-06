Demo gegen Rechtsextremismus in Zweibrücken Farbe bekennen auch nach der Wahl wichtig

Das sei auch der Grund gewesen, weshalb Wosnitza seine Rede damit begann, dass er hier als Privatperson spreche und nicht als OB. Das Stadtoberhaupt begann damit, dass man ihn in den letzten Tagen häufiger gefragt habe, weshalb diese Demo notwendig sei – die Wahlen seien doch vorbei. Das sei aber das grundlegende Missverständnis, so Wosnitza. Das Wahlergebnis sei ein Symptom eines gesellschaftlichen Problems. „Bei weitem ist nicht jeder fünfte Zweibrücker ein Rechtsextremer oder ein Nazi.“ Aber der Rechtsextremismus wachse und werde salonfähig, deswegen stehe er heute hier. Wieso einige meinten, er spalte die Gesellschaft, wenn er sich gegen Rechtsextremismus positioniere, verstehe er nicht, so Wosnitza. Seiner Meinung nach suchten die Menschen nach einfachen Lösungen in einer komplexen Welt und gingen deshalb „den Menschenfängern vom rechtsextremen Spektrum in die Falle“. Da müsse man vor allem bei den jungen Menschen ansetzen: „Wir müssen mit ihnen reden und nicht auf sie einreden.“