Offener Brief an Minister Wolf : Uni Koblenz-Landau: Dekane kritisieren Neustrukturierung

Blick auf das Campusgelände der Universität Koblenz-Landau. Es rumort gewaltig an den Unis und Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Die geplante Trennung der Uni Koblenz-Landau und die Zusammenlegung des Landauer Standorts mit der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern sorgt für Verunsicherung und Ängste. Foto: Uwe Anspach/dpa Foto: dpa/Uwe Anspach

Landau/Koblenz Alle acht Dekane der Uni Koblenz-Landau dringen in einem offenen Brief an den rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) auf mehr Geld.

Sie befürchten, dass beide Unistandorte bei deren geplanter Trennung „irreversible Schäden erleiden werden, wenn nicht in deutlichem Umfang zusätzliche Mittel des Landes investiert werden“.

Die CDU-Opposition im Mainzer Landtag bemängelte ebenfalls, dass für die Strukturreform zusätzliches Geld nötig sei. Minister Wolf wies die Kritik mit „großem Unverständnis“ zurück: „Die Neustrukturierung ist kein Sparkonzept. Wir möchten die beiden Universitäten zukünftig gut aufstellen.“