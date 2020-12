Rheinland-Pfalz : Das würden unsere Landespolitiker ihren Gegnern schenken

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), wüsste was sie ihren politischen Konkurrenten schenken würde, wenn sie könnte: Gesundheit. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Die SPD zieht mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in den Wahlkampf. Ihr Herausforderer bei der Landtagswahl am 14. März ist Christian Baldauf, der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende. Die FDP schickt Staatssekretärin Daniela Schmitt ins Rennen, die Grünen die Integrations-, Familien- und designierte Umweltministerin Anne Spiegel.

Aber bevor der Wahlkampf Anfang 2021 richtig los geht: Was würden sie und andere Landespolitiker ihren politischen Gegnern und Herausforderern Weihnachten 2020 schenken?

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt, würde Baldauf und Spiegel beschenken. „Herrn Baldauf würde ich einen Kompass und einen Echoloten schenken. Denn eine klare Richtung und etwas mehr Tiefgang täten an mancher Stelle gut“, sagte die Wirtschaftsstaatssekretärin. „Frau Spiegel würde ich gerne eine Traktorfahrt in der Eifel schenken. Vom Traktor aus kann man wunderbar die Realitäten im ländlichen Raum erleben und sieht gleichzeitig den wunderbaren Reiz unserer Tourismusregionen.“

Baldauf selbst hätte ein Präsent für Ministerpräsident Dreyer: einen „Gutschein für sie und ihren Mann für einen Wochenendaufenthalt in einem schönen rheinland-pfälzischen Hotel“. „Nicht zuletzt für Hotellerie und Gastronomie bedeuten die Corona-Beschränkungen existenzgefährdende Verluste“, sagte der CDU-Spitzenkandidat. Er ermuntere alle, „zu Weihnachten Gutscheine zu verschenken.“ Denn: „Das hilft in der Not und schenkt Freude für die Zeit danach.“