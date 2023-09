Angebot für alle Familien Gemeinsam Spielen und Lernen

Die Idee dazu ist im Beirat für Migration und Integration Zweibrücken, dem Taze zehn Jahre lang angehörte davon drei Jahre als Vorsitzende, entstanden; umgesetzt wurde sie dann in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Sozialamt in den Räumlichkeiten der alten GS-Nord in der Hofenfelsstraße 53, in der unter anderem auch die Jugendbücherei und das Elterncafé (für Schwangere und Eltern mit Säuglingen) untergebracht ist. „Wir haben festgestellt, dass hier ein Angebot fehlte – die unter Dreijährigen, die noch keinen Kindergarten besuchen, haben hier die Möglichkeit, neue Freunde beim gemeinsamen Spielen zu finden“, so Pervin Taze selbst Mutter eines Sohnes von neun Monaten, der natürlich jeden Mittwoch von neun bis elf Uhr mit in die Spielstunde kommt.Auch die Mütter – meist sind es zwischen sechs und zehn- aus unterschiedlichsten Herkunftsländern wie Syrien, Afghanistan, Kurdistan aber auch der Ukraine, schätzen das neue Angebot sehr: Hier können sie in lockerer Atmosphäre Kontakte mit Gleichgesinnten knüpfen, sich austauschen, Familienrelevante Anregungen und Informationen bekommen, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen erhalten, mit den Kindern zusammen spielen und vor allem ihre Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache erweitern. Dafür bietet Pervin Taze zum einen entsprechendes Lernmaterial für die Erwachsenen an und zusammen mit den Kindern stehen Gesellschaftsspiele, gemeinsames Tanzen, Fingerspiele und Singen auf dem Programm – „natürlich alles in deutscher Sprache“, wie die Leiterin betont. Geplant ist, auch weitere Einrichtungen und Vereine aus Zweibrücken vorzustellen und Ausflüge, beispielsweise zu Spielplätzen oder in den Rosengarten, um die attraktiven Angebote der Stadt für gemeinsame Unternehmungen mit der Familie kennenzulernen.