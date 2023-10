Serie Angespielt Allein unter Drecksäcken

Am Rollenspiel-Gerüst hat sich so viel getan, dass Veteranen des ersten Teils ihre erworbenen Verbesserungspunkte komplett neu verteilen müssen. Ob die neuen Möglichkeiten auch Verbesserungen sind, ist Ansichtssache. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Fähigkeitenbaum, den es zu erforschen gilt. Und: Und die Panzerung ist jetzt an Implantate gekoppelt und nicht mehr an Kleidung. Das alte System hatte im Hauptspiel dazu geführt, dass die Spieler in absurden, schreiend-bunten Klamotten herumliefen, weil diese die besten Panzerungswerte oder Boni hatten. jam