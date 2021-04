Nun geht es vor das Koblenzer Oberverwaltungsgericht : Pirmasenser Einzelhandel akzeptiert Urteil nicht

Ein Kleiderständer und ein Aufsteller, der auf die Hygienevorschriften hinweist, stehen vor einem Geschäft in der Pirmasenser Fußgängerzone. Aktuell ist der Einzelhandel aufgrund einer Inzidenz über 100 jedoch geschlossen – und das bleibt auch vorerst so. Eine Einzelhändlerin hatte gegen die Schließung geklagt. Das Verwaltungsgericht in Neustadt wies diese nun ab. Foto: dpa/Uwe Anspach

Pirmasens Erich Weiss, Vorsitzender des Handelsverbandes Pirmasens-Südwest, kündigt Beschwerde vorm OVG an. SPD-Chefin kritisiert Oberbürgermeister.

Von Erik Stegner und Guido Glöckner

Die Pirmasenser Einzelhändler wollen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt nicht akzeptieren und werden vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz ziehen. Am Dienstag war die Klage von Modehändlerin Ilka Knüttel gegen die Geschäftsschließungen zur Eindämmung der hohen Corona-Fallzahlen in erster Instanz gescheitert (wir berichteten).

„Wir haben zusammen mit unserem juristischen Berater das Urteil ausgewertet und werden dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz einlegen“, kündigt Erich Weiss, Vorsitzender des Handelsverbandes Pirmasens-Südwestpfalz an. Das Verwaltungsgericht sei in seiner Begründung auf wichtige Punkte, wie Abwägung und Gleichbehandlung – die in der Verfassung garantierte Rechte sind – nicht näher eingegangen. „Und genau da sehen wir Ansatzpunkte, um die nächst höher Instanz um Überprüfung zu bitten“, erklärt Weiss.

INFO Prostituierte arbeiten trotz Verbots Wegen Verdachts der illegalen Prostitutionsausübung hat das Ordnungsamt Pirmasens Ermittlungen aufgenommen. Die Betreiberin einer Mietwohnung war der Behörde aus früheren Verfahren bekannt. Hier wurden Dienstleistungen unter dem Vorwand von Massagen, die nach der Corona-Verordnung unzulässig sind, angeboten. In einer weiteren Wohnungen gingen zwei Frauen der Prostitution nach. Die Beamten trafen Frauen aus Rumänien und Spanien zwischen 31 und 41 Jahren an. Sie erwartet ein Verfahren wegen illegaler Prostitutionsausübung sowie Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung.

Das Ganze laufe wie im ersten Verfahren in enger Abstimmung mit dem Stadtvorstand, der für die Nöte des örtlichen Handels großes Verständnis habe. Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Markus Zwick hatte den Gerichtsentscheid kritisiert und die weiterhin geltenden Geschäftsschließungen bedauert. Dabei verwies das Stadtoberhaupt auf das benachbarte Saarland, das aufgrund eines Oberverwaltungsbeschlusses den Einzelhandel mittlerweile geöffnet habe. Trotzdem besitze das Bundesland eine der niedrigsten Inzidenzen in Deutschland und erlasse als „Modellregion“ gerade weitere Lockerungen.

Das Gericht in Neustadt begründete seine Ablehnung am Dienstag mit einer nicht nachvollziehbaren Argumentation aus Sicht der Klägerin Ilka Knüttel. Sie habe die Corona-Ausbrüche in zwei Kindertagesstätten für das hohe Infektionsgeschehen verantwortlich gemacht. Die beiden Vorfälle lägen aber schon zu lange zurück, als dass sie für die anhaltend hohen Werte ausschlaggebend seien. Auch sahen die Richter keine ungerechtfertigten Ungleichbehandlung der Einzelhändlerin, wenn Geschäfte mit einem überwiegendem Grundversorgungssortiment geöffnet bleiben.

Die Klägerin hatte kritisiert, dass andere Märkte und Läden offen haben dürfen, auch wenn sie neben Waren der Grundversorgung Artikel verkaufen, die auch in ihren drei Geschäften angeboten werden. So dürfe ein Babyfachmarkt Kleidung für kleine Kinder verkaufen, sie jedoch müsse einen ihrer Läden schließen, obwohl dort Babykleidung angeboten wird. Dieses Argument wollte das Verwaltungsgericht nicht akzeptieren, denn in den Geschäften, die weiterhin geöffnet sein dürfen – wie Einkaufsmärkten –, müsse kein „Reinsortiment“ an Waren der Grundversorgung angeboten werden, sondern die Artikel der Grundversorgung müssten lediglich das Warenangebot prägen, das aber darüber hinaus gehen dürfe. Weil Ilka Knüttel in keinem ihrer drei Modegeschäfte ein privilegiertes Warenangebot der Grundversorgung habe, müsse sie ihre Läden geschlossen halten.

Schließlich führt das Verwaltungsgericht an, dass sie ihren Beruf ja trotz der Geschäftsschließung weiterbetreiben könne, wenn sie Lieferdienst, Abholangebot und Terminshopping anbiete. Auch könne sie sich, wenn sich die jetzige Regelung mit den Schließung doch noch als rechtswidrig erweisen sollte, im Nachhinein noch durch Geldzahlungen für den entgangenen Gewinn entschädigen lassen. Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz ein. Die Kosten für das erste Verfahren werden auf 12 000 Euro beziffert.

Angelika Glöckner, Vorsitzende der Pirmasenser SPD und Bundestagsabgeordnete, kritisierte das Vorgehen des Pirmasenser Oberbürgermeisters Markus Zwick. „Es fällt von Tag zu Tag schwerer die Haltung des Pirmasenser Oberbürgermeisters nachzuvollziehen,“ wertet die Bundestagsabgeordnete dessen Corona-Management. Noch vor wenigen Monaten, während der zweiten Welle, habe Zwick Privatwohnungen kontrollieren wollen. „Mittlerweile möchte er am liebsten keine Einschränkungen mehr und alles öffnen“, erklärt Glöckner. Als früherer Leiter des Ordnungsamtes wisse der OB sehr genau, dass es bei diesen Entscheidungen immer darum gehen müsse, die unterschiedlichen Interessenslagen gegeneinander abzuwägen. Konkret gehe es bei den Einschränkungen infolge der Pandemie darum, die Gesundheit der Bevölkerung den Interessen der Einzelhändler gegenüberzustellen. Jeder Verwaltungsbeschäftigte im mittleren Dienst lerne schon, dass hier die Gesundheit als wertvollstes Gut zuallererst zu berücksichtigen sei. Der Verwaltungschef habe in der Abwägung dieser beiden Güter, die richtigen Maßnahmen anzuordnen und als zuständige Ordnungsbehörde auf ihre Einleitung hinzuwirken.