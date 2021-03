Zehn Prozent im Land geimpft : 2500 zusätzliche Impfdosen für Zweibrücken

Mainz/Zweibrücken Viele Zweibrücker erhalten jetzt sehr kurzfristig einen Impftermin – denn wegen der Grenznähe erhält die Stadt für ihr Impfzentrum wie die Südwestpfalz und Pirmasens eine große Extra-Menge Impfungen.

Zehn Prozent der rund 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer sind inzwischen zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das berichtete Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag. Die rund 20 000 Extra-Dosen des Biontech-Impfstoffs für die Grenzregionen zum Virusmutationsgebiet in Frankreich sollten bis 4. April gespritzt sein. Je 5000 Dosen gehen an die Impfzentren Südpfalz und Neustadt/Weinstraße, je 3000 nach Pirmasens und Landau sowie 2500 nach Zweibrücken und 1500 nach Kaiserslautern. Damit geimpft werden Menschen der Prioritätengruppe eins und zwei, also vor allem chronische Kranke, Menschen mit Behinderung, Kontaktpersonen von Schwangeren sowie alle ab 70 Jahren.