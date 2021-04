In Zweibrücken liegt die Inzidenz im roten Bereich : Geplante einheitliche Notbremse wirft in Rheinland-Pfalz Fragen auf

Geplante einheitliche Notbremse wirft in Rheinland-Pfalz Fragen auf

In Zweibrücken liegt die Inzidenz im roten Bereich

Kommt sie die Corona-Notbremse? In Rheinland-Pfalz wird darüber unterschiedlich gesprochen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Mainz/Zweibrücken Eine Änderung des Infektionsschutzgesetz soll die dritte Corona-Welle brechen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin ist grundsätzlich dafür. Die FDP bewertet den Entwurf sehr kritisch.

(dpa) Beim geplanten neuen Infektionsschutzgesetz gibt es aus Sicht der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei offene Fragen bei der rechtlichen Umsetzung. „Der Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wurde der Staatskanzlei am Samstag übersandt; die Staatskanzlei hat noch am Wochenende eine erste Stellungnahme gegenüber dem Bundeskanzleramt abgegeben“, sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner am Montag.