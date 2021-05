Worauf dürfen sich Rheinland-Pfälzer freuen? : Rheinland-Pfalz lockert Corona-Beschränkungen in drei Stufen

Rheinland-Pfalz lockert Corona-Beschränkungen in drei Stufen

Herzlich Willkommen! Mit einem negativen Corona-Test dürfen Touristen und heimatverbundene Rheinland-Pfälzer endlich wieder in einem Hotel Urlaub machen. Foto: dpa-tmn/Stefan Sauer

Mainz Die Corona-Regeln werden in drei Schritten gelockert. Die entscheidenden Daten dafür sind Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam.

Langsam, aber stabil sinkende Infektionszahlen und immer mehr Impfungen: Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Einschränkungen nach und nach – in drei Stufen. Voraussetzung ist: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen muss fünf Tage hintereinander unter 100 liegen – also unter der Grenze zur Bundes-Notbremse. Für einige Lockerungen muss die Inzidenz sogar stabil unter 50 liegen. Und umgekehrt gilt: Werden diese Grenzen drei Tage lang hintereinander überschritten, greifen wieder strengere Regeln, ab 100 die der Bundes-Notbremse. Der Stufenplan:

Was geht von diesem Mittwoch an in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100?