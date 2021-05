Noch 7000 Rheinland-Pfälzer aus Priogruppen 1 und 2 ohne Corona-Schutz : Impf-Frust in Rheinland-Pfalz

Mainz Mehr als 7000 Menschen aus Priogruppe 1 und 2 warten noch auf ihre erste Corona-Impfung. Bundesgesundheits­minister Spahn wecke falsche Hoffnungen, kritisieren Hausärzte .

In Rheinland-Pfalz warten noch rund 450 Menschen aus der Prioritätsgruppe 1 und 6400 aus der Priogruppe 2 auf ihren ersten Impf-Termin. Fast alle von ihnen sollen aber bis zum 7. Juni (dann wird wie von Bundesminister Jens Spahn angekündigt die Priorisierung aufgehoben) in einem der 32 Landes-Impfzentren einen Termin erhalten haben, so das Landes-Gesundheitsministerium. Bei der Anmeldung der Priogruppe 3 habe sich erst herausgestellt, dass viele dieser Menschen eigentlich zur dringlicheren Priogruppe 2 gehörten. Um zügiger voran zu kommen, fehle immer noch genügend Impfstoff.

Hausärzte in Rheinland-Pfalz klagen über eklatanten Impfstoffmangel. Dies habe sich bereits in der vergangenen Woche bei den ersten Zweitimpfungen in den Praxen bemerkbar gemacht und werde bis zum 7. Juni so weiter gehen, sagte die Landesvorsitzende des Hausärzteverbands, Barbara Römer: „Der Frust in den Praxen ist groß. Die Praxen wollen impfen, die Patienten wollen geimpft werden, aber es kommen im Schnitt derzeit nur ein bis zwei Flaschen Biontech, Astrazeneca oder Johnson & Johnson pro Woche in die Praxen“, so Römer.