Mainz : Corona: 27 neue Infektionen in Rheinland-Pfalz

Wohl eines der prägenden Bilder des Jahres 2020: Eine Test-Person öffnet den Mund, bereit für das Abstrich-Stäbchen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mainz (dpa) Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 27 gestiegen. Das waren weniger als am Vortag, als es 42 neue Fälle gab. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte, wurden bisher insgesamt 8141 Corona-Fälle im Bundesland registriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 242 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Aktuell infiziert sind laut Zählung 586 Menschen in Rheinland-Pfalz.

(dpa)