Collage von Kurt Werle zu Corona : Das Unbegreifliche begreifbar machen

Das Kunstwerk von Kurt Werle zur Corona-Pandemie. Es ist eine Collage, die mit Symbolen und Schlagworten arbeitet. Die fünf Ringe stehen, wie bei den Olympischen Spielen, für die fünf Kontinente. Die Schlagworte „Epidemie“ und „Pandemie“ in signalhaftem Rot deuten die Gefahr an. Werle hat die Collage spiegelverkehrt erstellt – wie bei einer Druckplatte. Tipp: Das Foto einfach gegen den Spiegel halten, schon ist alles gut ablesbar. Foto: Jo Steinmetz

Zweibrücken Kurt Werle sieht die Welt durch Corona im Ausnahmezustand. Mit einer Collage hat er seine Eindrücke verarbeitet. Die Pandemie soll so begreifbar werden.

Manche Dinge wiegen schwer wie Blei. Wendungen des Schicksals, historische Zäsuren, Gefahren. Es hat also mehrdeutige Symbolkraft, wenn Kurt Werle dem Corona-Virus mit Blei begegnet. Blei, das in Worte fasst, was eigentlich gar nicht auszudrücken ist.

Werle hat diese Worte gesucht, um das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Er hat Blei genutzt. Bleischwer ist sie daher geworden, seine Collage. Der Zweibrücker Werle, ein gelernter Schriftsetzermeister, der einst das Unternehmen Merkur-Druck gründete (das, der Name war Programm, früher auch den Pfälzischen Merkur druckte), weiß mit Bleibuchstaben, mit Druckplatten und Schwärze umzugehen.

Kein Wunder also, dass seine Collage sich eben dieser Mittel bedient. Werle ist zwar im Ruhestand. Doch kann der 81-Jährige, der sich mit großer Freude künstlerisch betätigt, vom Schriftsetzen nicht lassen.

„Die Druckerschwärze im Blut“, heißt es gerne über solche „Jünger Gutenbergs“ – und Werle ist ein solcher.

Und er leidet, wie so viele andere Bürger in Zweibrücken, wie so viele Menschen weltweit, unter dem Corona-Virus. Der Gefahr, die bleischwer wiegt. Die sich wie ein Joch in die Nacken der Menschen legt.

Kurt Werle will diesen Gefahren begegnen. Sie aufarbeiten.

„Meine Collage arbeitet mit Schlagworten wie ,Epidemie’ und ,Pandemie’“, sagt Werle. Fünf kreisförmige Abbildungen sind zu sehen – „sie symbolisieren die fünf Kontinente, wie wir das von den fünf Ringen bei den Olympischen Spielen kennen“, erläutert der Zweibrücker weiter. „Asien“, „Europa“, „Afrika“, „Amerika“ und „Australien“ sind diese Ringe denn auch überschrieben.

„Das Virus kennt keine Grenzen, es bedroht die Menschen weltweit. Es ist beklemmend“, sagt Werle. In den fünf Ringen hat der Schriftsetzermeister je einen Buchstaben eingebracht „C“, „O“, „V“, „I“ und „D“ – „COVID“.

Auch so ein Wort, das den Menschen heute (ähnlich wie „Epidemie“ oder „Pandemie“) derart routiniert über die Lippen kommt, dass man sich oft nur noch wundern kann, wie tief die Corona-Krise sich in unseren Alltag eingebrannt hat.

Beim genauen Betrachten der Collage (die spiegelverkehrt erstellt wurde, wie das im Druckhandwerk Standard war), ist zu erkennen, dass die fünf Buchstaben eine unterschiedliche Rot-Intensität aufweisen. Besonders durchdringend scheint das „I“, das „Amerika“ überlagert. „Die unterschiedlichen Rot-Stufen sollen die unterschiedliche Ausprägung des Corona-Virus in den einzelnen Kontinenten veranschaulichen. Und Amerika ist ja in besonderem Maße von dem Virus betroffen“, erläutert der Schriftsetzermeister.

Viel Symbolkraft steckt also in dem Kunstwerk. Worte und Symbole sollen das Unbegreifliche begreifbar machen.

„Zu Beginn der Corona-Krise war mir klar, dass dieses Virus die Welt stark verändern wird. Und dass ich ein Kunstwerk schaffen möchte, das der Nachwelt erhalten bleiben soll“, sagt der 81-Jährige. Er habe erst einmal „zwei, drei Nächte darüber nachgedacht“ – und schließlich hatte er die Collage vor Augen.

Werle bediente sich Materialien aus dem Druckmuseum in der Luitpoldstraße, er klebte für seine Collage Buchstaben auf, die er zuvor anderen Druckereien abgekauft hatte. „Für sechs Euro pro Buchstabe“, sagt Werle. Ihn stimmt traurig, dass sich Druckereien in ganz Deutschland von diesen alten Bleibuchstaben trennten – auch wenn sie für den Zweibrücker nützlich waren.

„Ich stehe in der Tradition Gutenbergs“, sagt Werle. Diese Tradition will er mit seinem Exponat ins Gedächtnis der Menschen zurückrufen. „30 Stunden habe ich an dem Kunstwerk gearbeitet“, verrät der 81-Jährige. Und ergänzt stolz: „Ich glaube nicht, dass es in Deutschland noch jemand anders gibt, der das so machen könnte.“ Denn sein Handwerk gerate immer mehr in Vergessenheit. Die schöne Tradition Gutenbergs, die einst die Welt veränderte wie nur wenige andere Ereignisse, sie verblasse immer mehr.

Dass diese Collage eine besondere Qualität hat, würdigt ein anderer Schriftsetzermeister. Dieter Bischoff, der von Kurt Werle ausgebildet wurde, zeigt sich begeistert. Vor allem von der Kunstfertigkeit, die dahinter steckt. „Einmalig dabei: In das ausschließlich rechtwinklig gegossene Blei-Material und Blei-Schriften baute er auch runde Elemente ein. Eine Fertigkeit, mit der er sich quasi über alle geltenden Typografie-Gestaltungs-Gesetze hinweg setzt. Nur Ausnahme-Könner waren und sind in der Lage, diese zu ignorieren und zusätzliche Gestaltungs-Elemente narrativ zu generieren“, macht Bischoff den hohen künstlerisch-handwerklichen Anspruch dieser Arbeit deutlich. Der Schriftsetzermeister in seiner Würdigung weiter: „Die Kunst-Rarität – perfekt von Jo Steinmetz fotografiert – erzählt mit Material aus dem Gestern (Blei) eine Geschichte, die beklemmend in die Gegenwart und unmittelbare Zukunft führt.“

Abschließend betont Bischoff: „Wie Kurt Werle starres Material aus Setz-Baukästen zu aussagekräftigen Stil-Elementen für eine Virus-Pandemie formt, ist sowohl ein Kunststück mit Seltenheits-Wert, als auch ein (blei)schweres mahnendes Denkmal. Und noch etwas ist es: ein bewundernswerter Beleg seines einmaligen beruflichen Vermächtnisses. Damit zählt Kurt Werle meines Erachtens endgültig zu den großen Druckern und Setzern in einer der ältesten Druckerstädte der Welt: Zweibrücken – wo schon zu Lebzeiten des Jahrtausend-Mannes Johannes Gutenberg gesetzt und gedruckt wurde.“

30 Stunden hat Kurt Werle (Archivbild) an dem Kunstwerk über die Corona-Pandemie gearbeitet. Foto: pma