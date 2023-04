Kreisverband tagte CDU bestätigt Gauf und ehrt Parteifreunde

Gensch ging in seinem Redebeitrag auf eine Anmerkung von Werner Euskirchen ein, der die Flüchtlingsproblematik ansprach. Gensch berichtete von etlichen Zusprüchen bis zum heutigen Tage im Anschluss an seinen Facebook-Post, der auch unter der Woche im Landtag Thema war. Die zunehmende Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen täglich erlebten und wahrnähmen zu dem, was in den Medien berichtet werde sei eine zunehmende Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie im Allgemeinen, mahnte der Landtagsabgeordnete.