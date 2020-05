Beziehungsdrama in Kaiserslautern: Eine Schwerverletzte, ein Toter : Ex-Freundin mit Messer attackiert

Kaiserslautern Ein Mann hat in Kaiserslautern seine Ex-Freundin mit einem Messer schwer am Oberkörper verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe seine ehemalige Lebensgefährtin am Vormittag besucht und um ein Gespräch gebeten.

