BASF und RWE hoffen auf politischen Rückenwind : Gigantischer neuer Windpark in der Nordsee für Ludwigshafen?

Ludwigshafen/Essen Milliardenprojekt soll den pfälzischen Chemiestandort Ludwigshafen mit Öko-Strom versorgen. Es wäre einer der größten Windkraft-Anlagen der Welt.

Der Chemiekonzern BASF und der Energieerzeuger RWE wollen gemeinsam in der Nordsee einen der größten Windparks der Welt errichten. Die Anlage mit einer Kapazität von zwei Gigawatt soll ab 2030 den Chemiestandort Ludwigshafen mit grünem Strom versorgen, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten.

Der Windpark solle ein „Leuchtturmprojekt“ für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland sein und zeigen, wie industrielle Produktion nachhaltig und zukunftsfähig werden könne, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller: „Wir wollen gemeinsam den Weg zu einer CO 2 -neutralen Chemieindustrie durch Elektrifizierung und den Einsatz von CO 2 -freiem Wasserstoff beschleunigen.“

Durch den Windpark könnten den Angaben zufolge etwa 3,8 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr vermieden werden. Die Chemieindustrie gehört zu den energie-intensivsten Branchen. Besonders in der Basischemie ist der Bedarf immens hoch. Dies führt Brudermüller zufolge allein bei BASF zu Emissionen von 21 Millionen Tonnen CO 2 . Davon entfallen acht Millionen Tonnen auf Ludwigshafen.

Der neue Windpark soll deshalb helfen, den schnell wachsenden Strombedarf des weltgrößten Chemiekonzerns zu decken. Der überwiegende Teil des dort produzierten Stroms soll von der Nordsee direkt nach Ludwigshafen geleitet werden – und zwar so, dass keine Netzengpässe entstehen. Rund 20 Prozent des Stroms sollen zur Herstellung von Wasserstoff verwendet werden, der auch von anderen industriellen Abnehmern genutzt werden könnte, hieß es. Der Windpark, an dem BASF eine Beteiligung von 49 Prozent halten will, könne für 25 bis 30 Jahre Strom liefern. Wo genau in der Nordsee er gebaut werden soll, gaben die Unternehmen nicht bekannt.