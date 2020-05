Umgang mit der Corona-Krise : Baldauf heizt Debatte um neue Kommission an

Mainz Die CDU drängt im Landtag auf die Einführung einer Enquete-Kommission zum richtigen Umgang mit der Corona-Krise.

Der rheinland-pfälzische Landtag soll nach dem Willen der CDU-Fraktion eine Enquete-Kommission einrichten, um Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen. Eine Enquete-Kommission sei ein parlamentarisches Instrument, um Themen grundsätzlich zu beleuchten, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer. Es gehe fußballerisch gesprochen nicht darum, „schnell zum Abschluss“ zu kommen, sondern zu schauen, was in Zukunft besser gemacht werden könne. Um zu einer fundierten Bewertung zu kommen, befragten Enquete-Kommissionen Experten.

Die CDU stehe in Kontakt mit den drei Fraktionen der Regierungskoalition, um beim Landtagsplenum in dieser Woche einen gemeinsamen Antrag dazu vorzulegen. Die Kommission solle her, da es aus der Sicht von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf bei der Umsetzung der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen schlecht laufe. Laut Baldauf werde in vielen Bereichen erst spät oder gar nicht mit Landesverordnungen Klarheit geschaffen. „Die Betreiber von Fitness-Studios wollen am Mittwoch aufmachen, wissen aber nicht wie.“ Wegen unklarer Regeln bestehe „eine sehr große Unstrukturiertheit“ bei der Aufhebung von Einschränkungen des öffentlichen Lebens, so Baldauf.