Kommentar : Quadratur des Kreises für Baldauf

Christian Baldauf, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, hat es schwer. Mindestens. So, wie es die aktuelle Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zwei Mal, 2011 und 2016, auch schon schwer hatte.

Am Ende scheiterte Klöckner, wenngleich knapp, bei beiden Kandidaturen. Ähnlich könnte es nun Baldauf gehen. Der Grund dafür trägt einen Namen: Malu Dreyer (SPD). Eine Frau, die großen Anteil daran hat, dass das strukturkonservative Bundesland nach der Beck-Ära weiterhin von der SPD regiert wird. Nach Umfragen etwa 15 Prozent über dem Bundestrend liegt.

Wie hoch Dreyers Beliebtheitswerte sind, wissen nicht nur die SPD-Mitglieder, die ihren Wahlkampf „WIR mit Ihr“ deshalb völlig auf „Malu“ zuschneiten. Nein. Auch den christdemokratischen Parteimitgliedern ist das bekannt. Sie wissen ebenso um die Sympathien, die Dreyer zuteil und die Kompetenzen, die ihr bundes- und landesweit attestiert werden. Übrigens auch von CDU-Wählern selbst. Baldauf und sein Wahlkampf-Team haben das also auf dem Schirm – und vermeiden folglich persönliche Attacken gegen Dreyer. Zuletzt zu sehen beim TV-Duell am vergangenen Freitag. Dem eigentlichen Höhepunkt, bei der sich die Kandidaten direkt gegenüber stehen. Er wolle auf „konstruktiver“ Ebene argumentieren, erklärte Baldauf seinen inhaltlich mitunter zwar kritischen, insgesamt aber zurückhaltenden Auftritt. Was anderes bleibt ihm auch kaum übrig – ohne sich eventuell unbeliebt zu machen.