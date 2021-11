Auf Autobahn 61 im Rhein-Hunsrück-Kreis : Gaffer filmt Unfallstelle – und baut dadurch selbst Unfall

Rheinböllen Die Polizei informiert auch, welche Konsequenzen den zweiten Unfallverursacher nun erwarten.

Beim Filmen einer Unfallstelle hat ein Autofahrer auf der Autobahn 61 nahe Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) selbst einen Unfall verursacht. Der Mann sei durch das Filmen wohl so abgelenkt gewesen, dass er am Dienstagabend auf das Auto vor sich auffuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand. Das „Beweisvideo“ sei später auf dem Handy des Mannes gefunden worden, so die Polizei. Den 50-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.